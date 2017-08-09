Политолог: Саакашвили теперь будет делать то же, что и российская власть

Судя по недавним событиям в стране, получается, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили теперь будет делать то же, что и российская власть – критиковать происходящее в Украине на всех возможных внешнеполитических площадках. Именно так известный украинский политолог и блогер Олеся Яхно-Белковская прокомментировала заявления Саакашвили в Польше о слабости украинской власти.
Политолог подчеркивает, что «грузинский реформатор» сознательно сделал такое заявление в Варшаве, ведь он в курсе всех нюансов текущих отношений между Украиной и Польшей. Плюс недавние высказывания об этническом происхождении министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
«Многие скажут, что Михаил Николозович критикует не Украину, а власть и олигархов. Так и в России говорят, что во всем виновата киевская хунта, и, если ее свергнуть, то все тут же «наладится». Понятно, что это разная критика, и цели у субъектов разные, и сами субъекты – как небо и земля, это я к тому, чтобы никто не впадал тут же в штамп «рука Москвы», но результат – в итоге, в любом случае не добавляет Украине. Разве Саакашвили этого на понимает?», – резюмировала политолог.