Журналист рассказал, откуда растут ноги у «российского гражданства» Павла Климкина

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Известный украинский журналист и политолог Александр Михельсон в своем блоге пишет о том, что, немного зная экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили и, анализируя его бред о российском гражданстве министра иностранных дел Украины Павла Климкина, возникает три версии предположений.По словам журналиста, первая версия – господин Саакашвили окончательно поехал крышей и это очень настораживает. Вторая версия – аккаунт господина Михеила в соцсетях просто взломали и от его имени распространяют бред. Третья версия – господин Михеил поехал крышей временно, поэтому завтра придет в себя и начнет нас убеждать, что это просто его аккаунт в соцсетях взломали негодяи, которые хотели его подставить в глазах многомиллионной толпы сторонников и симпатиков.«До появления больших объемов информации все три версии считаю равноценными. Отдельно поздравляю коллег, которые без тени сомнения написали, что «Саакашвили заявляет о российском гражданстве Климкина» - потому что даже в том тексте нет «заявляю» или еще чего прямого; там есть «насколько я понимаю», – подытожил журналист.