Солдаты из Грузии примут участие в параде в День Независимости Украины 24 августа: в Киев из Тбилиси прибудет министр обороны и большое количество военных. Об этом сообщили официальные СМИ Грузии.
Как пишет в своем блоге украинский политолог Алексей Голобуцкий, большое количество грузинских военных, да рядом с большим количеством военных из Литвы и Польши и бойцами сил НАТО – до 24 августа еще целых две недели, и истерика в российских СМИ все эти дни будет идти по нарастающей. Не зря в прайм-тайм на одном из федеральных телеканалов посвятили целый сюжет музыкальному фестивалю с названием «Бандерштат», правда о фестивале не так много говорили, больше о кровавой хунте и культе фюрера в Украине.
«Вы только представьте, до чего они договорятся к обеду 24-го августа. И какой бум продаж боярышника их ждет. Да под такой кошмар они сметут с полок не только омыватели и антифризы, они краденое ракетное топливо хлебать будут, все равно оно на космодромах ни к чему – ракеты упорно бьются о небесную твердь, чтобы забыться и убежать от такой реальности!», – подытожил политолог.