Журналист: Абрамович может сказать спасибо Путину

Буквально через неделю после введения американских санкций против России российский олигарх и хозяин Чукотки Роман Абрамович решил развестись с женой Дарьей Жуковой, с которой он прожил десять лет и имеет двоих детей. Надо напомнить, что на этот раз антироссийские санкции имеют персональный характер и направлены против тех, кто на Западе отмывает «грязные» деньги. Об этом в своем блоге пишет известный украинский журналист Юрий Луканов, передает replyua.net.
«Так, классик журналистики «русского мира» спросит: «Совпадение?». «Не думаем», - хором ответит весь западный мир», – написал Юрий Луканов.
Он предполагает, что, скорее всего, владельцем именитого английского «Челси» станет уже бывшая жена Романа Абрамовича. Поможет ли это ей? Это уже второй спорный вопрос. Теперь все зависит от того согласится ли дать Абрамович американским следователям нужные показания. А все так хорошо шло и продолжалось долгие годы и так оно длилось бы еще годами, а то и десятилетиями, если бы один самовлюбленный человек в Кремле войну не начал за возрождение придуманной им же империи.