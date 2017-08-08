Блогер: грузинам остается только пособолезновать: сначала поиздевалась Россия, потом позором нации стал Саакашвили

Известный украинский блогер Екатерина Золотарева в своем блоге пишет о том, что каждый встречал таких людей, которые просто не оставляют вам ни малейшего шанса хоть сколько-нибудь серьезно к ним относиться и пытаться поверить в их искренность. Они, несмотря на все ваши попытки, всенепременно сделают так, что наше лояльное отношение к ним и доверие еще в зародыше куда-то денется.
По словам Екатерины Золотаревой, для понимания – такой вывод она сделала после всей истории с лишением украинского гражданства Михеила Саакашвили и его заявлений о российском гражданстве министра иностранных дел Украины Павла Климкина. «Парень, который получил, недавно, просто неимоверный карт-бланш и политический рывок, снова самостоятельно забивается в пучину популистического болота. К чему этот очередной публичный суицид как политика не одних лишь люмпенов?», – задается вопросом блогер.
Она отмечает, что сегодня вся страна соболезнует грузинам в связи с годовщиной вопиющей агрессии со стороны фашистской России. Отдельно можно пособолезновать грузинам еще и в связи с Саакашвили, который из президента-реформатора превратился в позор своей нации. «Впрочем, у нас таких как Саакашвили – Ляшко и Тимошенко тоже хватает. И вот здесь я и правда соглашусь с аннулированием гражданства Украины, одним идиотом в нашем и без того тревожном политикуме стало меньше», – резюмировала Золотарева.