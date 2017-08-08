валюта
СпецтемаЭксперт: у Украины появилось преимущество в этом военном конфликте

Корреспондент: одиссея Саакашвили получила продолжение

Корреспондент: одиссея Саакашвили получила продолжение
Одиссея Михаила Саакашвили, бывшего главы Одесской области, получила продолжение. Как информирует replyua.net, об этом в своем блоге пишет Иван Яковина, корреспондент Нового времени.

По его словам, Саакашвили оказался в Польше, и он уже лицо без гражданства, которое разыскивают в Грузии. «Сегодня Тбилиси направил в Варшаву официальный запрос на выдачу экс-президента. Думаю, поляки оставят просьбу без внимания – Ярослав Качиньский никогда никому не отдаст на растерзание заклятого врага Владимира Путина. Поэтому, видимо, Саакашвили будет искать способ материализоваться в Украине», - отмечает корреспондент. Он напоминает, что Саакашвили при этом заявил, что на границе Польши и Украины проверки усилены, из-за чего возникли очереди.

Яковина пишет, что Саакашвили реально думает, что очереди из-за него, и ради него в Верховную Раду внесут законопроект о введении уголовного наказания за нелегальное пересечение украинской границы. Корреспондент добавил, что нужно готовиться к новому «детективу».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Український журналіст: Керченський міст обов’язково побудують

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
07 авг 2017
7938

Український журналіст: Керченський міст обов’язково побудують

Український журналіст Павло Казарін пояснив у своєму блозі на порталі «Обозреватель» чому найбільший інфраструктурний проект, запланований росіянами в окупованому Криму – міст через Керченську

07 авг 2017
6552

Блогер: у країні вже почався голод

Блогер Аnti-colorados ділиться міркуваннями про долю країн, де переміг «совок», - як інформує новинний ресурс replyua.net, відповідний допис розміщено у персональному блозі оглядача на порталі

07 авг 2017
5489

Блогер: я вдячний росіянам за те, що вони прийшли на нашу землю вбивати і грабувати

Ресурс replyua.net нагадує, що дискусії на тему: «Що відбудеться, коли ми врешті звільнимо Донецьк?» тривають вже не перший рік. Блогер та волонтер Тім Златкін теж поділився міркуваннями з цього

Последние новости

Ответ будет жестким: Елкин показал, как Путин ответит на санкции

Синоптики предупредили о возвращении аномальной жары

Ученые назвали самую большую опасность для современных людей

Розенблат заявив, що у нього немає закордонних паспортів

Российские пенсионеры начали экономить на самом необходимом, - исследование

«Нафтогаз» планує значно збільшити суму позову до «Газпрому»

Корреспондент: одиссея Саакашвили получила продолжение

Ученые: скоро люди научатся телепортироваться

Саакашвили заявил, что в Украине преодолеть коррупцию «намного легче», чем в Грузии

В Нью-Йорке на отеле Трампа появилось изображение Путина

Немцы грубо ответили послу Украины из-за гастролей группы Scooter в Крыму

Олег Пономарь: скоро в Києві війська НАТО пройдуть урочистим маршем, а ми продовжуємо боятися, що Путін щось затіває

Левые Германии обвинили Вашингтон в бесцеремонности и заявили о желании сотрудничать с Россией

СМИ: из-за новых санкций США Россия может лишиться газового рынка Европы

Гордон: США ввели новые санкции только по одной причине

Стеценко: прежде, чем винить за высказывания немцев, давайте сами решим, готовы ли мы воевать за Крым?

Названы обязательные последствия новых антироссийских санкций

Муждабаєв: Навіть смерть Путіна не допоможе швидко повернути Крим

Марчук розповів, чому Медведчук представляє Україну в переговорах з Путіним

Украинцы напомнили Соловьеву о его прогнозах относительно войны между Россией и Украиной

 Новости за день