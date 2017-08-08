Корреспондент: одиссея Саакашвили получила продолжение

Одиссея Михаила Саакашвили, бывшего главы Одесской области, получила продолжение. Как информирует replyua.net, об этом в своем блоге пишет Иван Яковина, корреспондент Нового времени.
По его словам, Саакашвили оказался в Польше, и он уже лицо без гражданства, которое разыскивают в Грузии. «Сегодня Тбилиси направил в Варшаву официальный запрос на выдачу экс-президента. Думаю, поляки оставят просьбу без внимания – Ярослав Качиньский никогда никому не отдаст на растерзание заклятого врага Владимира Путина. Поэтому, видимо, Саакашвили будет искать способ материализоваться в Украине», - отмечает корреспондент. Он напоминает, что Саакашвили при этом заявил, что на границе Польши и Украины проверки усилены, из-за чего возникли очереди.
Яковина пишет, что Саакашвили реально думает, что очереди из-за него, и ради него в Верховную Раду внесут законопроект о введении уголовного наказания за нелегальное пересечение украинской границы. Корреспондент добавил, что нужно готовиться к новому «детективу».