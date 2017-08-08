Гордон: США ввели новые санкции только по одной причине

Санкции, введенные Соединенными Штатами против России, направлены, прежде всего, против российского президента. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал 112 Украина, такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон.
Он отметил, что таким способом американцы собираются лишить Владимира Путина возможности баллотироваться еще на один срок, и ранее введенные ограничения хоть и немного ослабляли российскую экономику, но носили поверхностный характер. «Знаете, есть такая змея анаконда. Она душит, но медленно. Вот это США, которые приняли решение, насколько я знаю, вводить план "Анаконда" в действие. Выборы президента в марте. Нужно не допустить избрания Путина, который уверено идет на новый срок. Что для этого надо? По старой испытанной схеме – давить экономику. Как только давим экономику – клиент поднимает лапы вверх», - отметил журналист.
По его словам, то же самое было в восьмидесятых годах, когда Рейган буквально задавил СССР, введя санкции из-за Афганистана, и в Советском Союзе началась перестройка, а позже страна развалилась.