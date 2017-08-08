Названы обязательные последствия новых антироссийских санкций

Если все пункты нового закона об ужесточении антироссийских санкций будут выполнены, эти ограничения нанесут самый серьезный удар по России.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Пол Гобл, бывший советник Госдепа США по национальным проблемам прибалтийских государств и СССР, а также известный политолог. «Они станут серьезным ударом, если будут применены к элите, и, если никаких исключений не будет. От персональных финансовых санкций больше всего пострадали приближенные к Путину, но пока неясно, будет ли президент Трамп полностью накладывать их», - считает Гобл. Политолог при этом добавил, что, вероятнее всего, санкции не будут действовать в полном объеме, поскольку уже сейчас понятно, что США сделают какие-то исключения.
По словам Гобла, если ситуация будет развиваться именно по такому сценарию (видимость внедрения санкций), эти ограничения окончательно подпортят отношения двух стран, однако не окажут большого эффекта на Кремль. Напомним, что Дональд Трамп подписал новый закон о санкциях против РФ 2 августа.