Политолог: это главная вещь, которую США могут сделать для Украины



Главное, что в настоящее время Соединенные Штаты могут сделать для Украины, - это позволить ей вступить в Североатлантический Альянс и предоставить летальное оружие.



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Именно по этой причине, как считает Гобл, не только Соединенные Штаты, но и все западные страны должны всегда поддерживать Украину. Напомним, что вопрос о предоставлении летального оружия Украине в США поднимался неоднократно, однако до сих пор его так и не рассмотрели на высшем уровне.

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Главное, что в настоящее время Соединенные Штаты могут сделать для Украины, - это позволить ей вступить в Североатлантический Альянс и предоставить летальное оружие.Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказал Пол Гобл, известный американский политолог и бывший советник Госдепа по национальным проблемам прибалтийских государств и СССР. «Самое главное, что США могут сделать, это предоставить Украине оружие и возможность стать членом НАТО. Российской агрессии необходимо дать отпор и в конечном итоге дать ей задний ход», - подчеркнул политолог. Гобл также отметил, что именно украинцы могут противостоять российской агрессии, и они этим занимаются.Именно по этой причине, как считает Гобл, не только Соединенные Штаты, но и все западные страны должны всегда поддерживать Украину. Напомним, что вопрос о предоставлении летального оружия Украине в США поднимался неоднократно, однако до сих пор его так и не рассмотрели на высшем уровне.