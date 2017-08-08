Цимбалюк: похоже, что это снова российский вирус

Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал новость о том, что власти Польши приняли решение изобразить в новых паспортах литовский Вильнюс и украинский Львов, информирует replyua.net.
По словам Цимбалюка, в настоящее время поляки могут свободно приезжать и в Украину, и в Литву, однако последние события в лучшем случае поставят под вопрос свободное передвижение именно граждан Польши, поскольку речь идет о территориальных претензиях. «Похоже все это на российский вирус. Спросили бы лучше у россиян, когда им проще было ездить в свободную Украину до оккупации Крыма и части Донбасса или сейчас. Наши соседи так круто загибают, только почему-то Украину обвиняют в национализме. Лучше на себя посмотрите», - пишет журналист.
По его словам, теперь нужно ждать от Германии, что немцы в своих паспортах изобразят часть западной Польши, хотя такого, в принципе, уже не может произойти, поскольку исторический урок Берлин усвоил очень давно.