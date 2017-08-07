Блогер: наши еврооптимисты тоже считают, что о Крыме можно на время забыть, как и их денежный донор в ФРГ?



Несколько дней назад глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо на некоторое время «загерметизировать». Немецкий политик даже жаловался, каким образом помочь российскому диктатору Владимиру Путину изменить свою политику и не «потерять лица». Как пишет в своем блоге украинский блогер Владимир Горковенко, сегодня закрыть глаза на



По словам блогера, больше всего интересно, разделяют ли такую позицию немецких либералов лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко и лидеры партии «Демократический альянс» в которую входят нардепы Сергей Лещенко, Светлана Залищук. Так же вопрос к руководству еще одной молодой партии - «Силы людей». Именно для этих молодых партий Фонд немецких либералов Фридриха Наумана регулярно проводит различные тренинги. Об этом можно почитать на официальной интернет-странице фонда.



Владимир Горковенко отмечает, что после заявлений лидера немецких либералов Кристиана Линднера хочется понимать будут ли и дальше наши украинские еврооптимисты брать деньги через Фонд Наумана, реализовывая совместные проекты в Украине. Возможно украинские еврооптимисты также поддерживают заявление Кристиана Линднера.

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Несколько дней назад глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо на некоторое время «загерметизировать». Немецкий политик даже жаловался, каким образом помочь российскому диктатору Владимиру Путину изменить свою политику и не «потерять лица». Как пишет в своем блоге украинский блогер Владимир Горковенко, сегодня закрыть глаза на Крым , где без вести исчезают крымские татары и где за право называться украинцем бросают в тюрьму, а завтра нам и миру предложат закрыть глаза и не замечать тысячи убитых в Донбассе.По словам блогера, больше всего интересно, разделяют ли такую позицию немецких либералов лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко и лидеры партии «Демократический альянс» в которую входят нардепы Сергей Лещенко, Светлана Залищук. Так же вопрос к руководству еще одной молодой партии - «Силы людей». Именно для этих молодых партий Фонд немецких либералов Фридриха Наумана регулярно проводит различные тренинги. Об этом можно почитать на официальной интернет-странице фонда.Владимир Горковенко отмечает, что после заявлений лидера немецких либералов Кристиана Линднера хочется понимать будут ли и дальше наши украинские еврооптимисты брать деньги через Фонд Наумана, реализовывая совместные проекты в Украине. Возможно украинские еврооптимисты также поддерживают заявление Кристиана Линднера.