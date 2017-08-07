Волонтер: не выйдет пересидеть дома пока отставной грузинский президент и бывшая газовая принцесса порешают за вас ваши проблемы

Известный украинский блогер и военный волонтер Юрий Касьянов в своем блоге пишет о том, что хотелось бы понимать, чего хотят и чем готовы пожертвовать те, кто сегодня рассчитывают на Тимошенко, верят в Саакашвили, надеются на Савченко. Чего хотят те, кто пойдет голосовать за «Демальянс», «Гражданскую позицию», за «Справедливость». Как пишет блогер, всех вроде бы объединяет одна общая цель бороться против действующей власти, но чем ради великой цели готовы пожертвовать, что перетерпеть? На эти вопросы ответов нет.
Юрий Касьянов отмечает, что мало быть противником Порошенко, мало на телеэфирах рассказывать, как кто-то не любит Гройсмана. За это никто не пойдет умирать, а без самопожертвования ничего не получится. «Не выйдет просто пересидеть дома смутное время, пока отставной грузинский президент, бывшая газовая принцесса, или кто-то там еще порешают за вас ваши проблемы. Лайки на фэйсбуке не заменят напряженной политической борьбы, не отменят стычек с титушней, не отвратят большой кровопролитной войны за настоящую независимость, если, конечно, вы именно этого хотите», – написал блогер.
По словам волонтера, главные же вопросы – это не то, как вы не любите Порошенко, главные вопросы для нашей так называемой оппозиции, хочет ли она топить дровами, есть мясо по праздникам, работать по двенадцать часов в сутки, и не иметь выходных? Готова ли оппозиция честно платить налоги, не брать взятки, не обманывать, не воровать, жить по законам Божьим? «Вот, когда смогут политики, когда захотят, когда начнут зубами грызть за свои принципы и ценности, - тогда и начнутся настоящие перемены», – резюмировал волонтер.