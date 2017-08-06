валюта
Спецтема«Вот так выглядит умирающий Донецк», - Казанский

Когда в Польше запретили «Четыре танкиста и собака», поступили вполне по-большевистски, – блогер

Когда в Польше запретили «Четыре танкиста и собака», поступили вполне по-большевистски, – блогер
В Польше запретили известный на постсоветском пространстве фильм «Четыре танкиста и собака» из-за его «тлетворного» влияния и коммунистической пропаганды. Как пишет в своем блоге блогер Павел Шехтман, такой ход польских властей выглядит довольно глупо и вполне по-большевистски.

Блогер отмечает, что то, что у польских «правых», обсмотревшихся в детстве этого фильма, а затем ознакомившихся с разными подробностями эпохи, в фильм не вошедшими, выработалась на него аллергия чуть ни не на физиологическом уровне, вполне понятно. То, что Пшимановский, автор книги и сценария был коммунистическим партийно-литературным бонзой и играл крайне омерзительную роль в эпоху военного положения, факт. Павел Шехтман отмечает, что также фактом есть то, что Пшимановский в отличие от многих поляков, которые сейчас при власти, воевал. При этом ушел добровольцем на фронт в 1939 году прямо со школьной скамьи и, если у него вот такой взгляд на войну – имеет право.

По мнению блогера, «Четыре танкиста» становятся пропагандой только в контексте той идеологической картины мира, которую безальтернативно навязывали коммунисты. Вне этой безальтернативности мир «Четырех танкистов» - лишь один из многочисленных художественных миров, по-своему и с разной степенью достоверности отражающих реалии войны. Он перестает быть фильмом про братство по оружию польского и советского народов и превращается просто в хороший детский фильм про четырех танкистов и собаку. Фильм-то действительно хороший, в частности потому, что, когда дело доходит до подробностей военных реалий, автор отлично знает то, что изображает, в отличие от современных сценаристов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: самые важные санкционные и военные новости

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
06 авг 2017
7441

Эксперт: у Украины появилось преимущество в этом военном конфликте

Восточноевропейские государства теперь видят в Украине реальную мощь, и эту страну они считают единственной во всем регионе, способной противостоять российской агрессии. Как передает replyua.net со

Последние новости

У Франції збирають підписи за петицію, щоб не утримувати дружину Макрона

Немцы дважды дали понять, что для них репутация намного важнее дружбы с Путиным

У Мін’юсті США пообіцяли не переслідувати журналістів

Когда в Польше запретили «Четыре танкиста и собака», поступили вполне по-большевистски, – блогер

Pussy Riot провели акцію на підтримку Сенцова

Курт Волкер на днях едет в Москву и у Кремля появляется последний спасти себя от санкций

Голлівудська пара Міла Куніс та Ештон Катчер завітали до Чернівців

Блогер: Ломаченко доказал, что украинский бокс – один из самых сильных в мире и у братьев Кличко есть хорошие преемники

Пекін хоче відмовити Пхеньян від ядерних випробувань

Блогер: этот дядя доиграется до того, что его не пустят ни в одну страну. Лишь в Грузию или в Россию

Лондон готовий заплатити за вихід з ЄС за однієї умови – ЗМІ

Радник керівника МВС нагадав слова Бережної про «клоунів у вишиванках» та «кастрюлеголових»

На принца Саудовской Аравии совершили покушение

Военные Венесуэлы подавили вооруженное восстание против Николаса Мадуро

У БПП прокоментували скандальну заяву німецького політика про Крим

Россия заявила о введении графика отключения электричества в Крыму

В Израиле запретят трансляцию телеканала Al Jazeera

Компания из США инвестирует 100 миллионов долларов в добычу золота в Украине

Лавров пояснив Тіллерсону сутність контрзаходів Москви на санкції США

Литва заступилася за Саакашвілі

 Новости за день