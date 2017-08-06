Когда в Польше запретили «Четыре танкиста и собака», поступили вполне по-большевистски, – блогер

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В Польше запретили известный на постсоветском пространстве фильм «Четыре танкиста и собака» из-за его «тлетворного» влияния и коммунистической пропаганды. Как пишет в своем блоге блогер Павел Шехтман, такой ход польских властей выглядит довольно глупо и вполне по-большевистски.Блогер отмечает, что то, что у польских «правых», обсмотревшихся в детстве этого фильма, а затем ознакомившихся с разными подробностями эпохи, в фильм не вошедшими, выработалась на него аллергия чуть ни не на физиологическом уровне, вполне понятно. То, что Пшимановский, автор книги и сценария был коммунистическим партийно-литературным бонзой и играл крайне омерзительную роль в эпоху военного положения, факт. Павел Шехтман отмечает, что также фактом есть то, что Пшимановский в отличие от многих поляков, которые сейчас при власти, воевал. При этом ушел добровольцем на фронт в 1939 году прямо со школьной скамьи и, если у него вот такой взгляд на войну – имеет право.По мнению блогера, «Четыре танкиста» становятся пропагандой только в контексте той идеологической картины мира, которую безальтернативно навязывали коммунисты. Вне этой безальтернативности мир «Четырех танкистов» - лишь один из многочисленных художественных миров, по-своему и с разной степенью достоверности отражающих реалии войны. Он перестает быть фильмом про братство по оружию польского и советского народов и превращается просто в хороший детский фильм про четырех танкистов и собаку. Фильм-то действительно хороший, в частности потому, что, когда дело доходит до подробностей военных реалий, автор отлично знает то, что изображает, в отличие от современных сценаристов.