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Блогер: этот дядя доиграется до того, что его не пустят ни в одну страну. Лишь в Грузию или в Россию

Блогер: этот дядя доиграется до того, что его не пустят ни в одну страну. Лишь в Грузию или в Россию
Известный украинский блоге и журналист Дмитрий Вовнянко у себя в блоге пишет о том, что ему все же не совсем понятна история вояжа Михеила Саакашвили из США в Польшу. Как пишет Вовнеянко, до сих пор непонятно, каким паспортом грузинский «реформатор» воспользовался, чтобы уехать из США. Если Саакашвили воспользовался украинским загранпаспортом, то спрашивается, когда он успел получить визу.

«На документах, которые Саакашвили подал на получение украинского загранпаспорта подпись его или снова чья-то? Если Саакашвили получил и все в порядке – значит наши власти не сообщали власти США и Польши о лишении его гражданства официально. Почему?», – задается вопросом блогер.

Как пишет Дмитрий Вовнянко, если же Саакашвили въехал в США, а оттуда в Польшу по визе открытой в грузинском паспорте, которую он демонстрировал на своей странице в ФБ, то все гораздо веселее. Тогда Михо не только нарушил паспортные режимы и Украины, и США, но при этом он еще дал Грузии основание требовать его депортации как гражданина Грузии. Он – пользуется грузинским паспортом. Получается – он подает себя как гражданина Грузии.
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