Радник керівника МВС нагадав слова Бережної про «клоунів у вишиванках» та «кастрюлеголових»

Михайло Апостол, який є радником міністра внутрішніх справ, нагадав окремі скандальні заяви екс-нардепа від Партії регіонів Ірини Бережної, яка загинула днем раніше в автокатастрофі в Хорватії, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
На думку Апостола, наразі варто висловити людське співчуття доньці Бережної та її рідним, але водночас у політика є питання, яким має бути ставлення до самої загиблої, якщо вона відома численними образливими висловлюваннями на адресу України та її громадян. Зокрема, колишня регіоналка дозволяла собі називати патріотів України «клоунами у вишиванках», додаючи, що «батькам загиблих героїв так і треба». Також Бережна неодноразово робила заяви на захист вбивць українців та виправдовувала агресію Російської Федерації проти України. Крім того, екс-нардеп назвала героїв Майдану «кастрюлеголовими» і переконувала, що саму Україну необхідно «здати з потрохами Росії».
Нагадаємо, вночі 5 серпня водій автомобіля Бережної, ймовірно, не впорався з керуванням, внаслідок чого сталася аварія, в якій і загинула Ірина Бережна та чоловік, який перебував за кермом. За різними даними автомобіль або зірвався з серпантину, або врізався на великій швидкості в стовп ліхтаря. Восьмирічна донька Бережної, яка їхала на задньому сидінні в авто кріслі отримала травми та була госпіталізована до місцевої лікарні.