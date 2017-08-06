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Эксперт: у Украины появилось преимущество в этом военном конфликте

Эксперт: у Украины появилось преимущество в этом военном конфликте
Восточноевропейские государства теперь видят в Украине реальную мощь, и эту страну они считают единственной во всем регионе, способной противостоять российской агрессии.

Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Алексей Арестович, военный эксперт. «Вот с точки зрения Молдовы, кто мы? Сколько там населения? Или Грузия. На кого она реально может опираться в черноморском регионе? Азербайджан. Кто их настоящий друг в армяно-азербайджанском конфликте? Беларусь, страны Балтии, у которых вместе населения меньше, чем у Киева с Броварами и т.д., мы их лучшие друзья», - подчеркнул Арестович. По его словам, даже прибалтийские страны теперь верят в помощь НАТО так же, как и в военный успех Украины, а белорусы надеются на украинцев еще больше, ведь впереди военные учения, совместные с РФ.

По мнению эксперта, маленькие европейские государства, вроде Венгрии и Словакии, а также Польша и Чехия тоже надеются теперь на украинцев, и они будут ориентироваться на нашу страну.
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