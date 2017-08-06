Омелян: чем может похвастаться «Укрзализныця»? Абсолютно ничем

В отчете «УЗ» за первые шесть месяцев этого года было много манипуляций, но и без них понятно, что в компании резко снизились финансовые показатели.
Как информирует replyua.net, об этом Обозревателю рассказал Владимир Омелян, министр инфраструктуры. По его словам, финансовые показатели компании остаются неутешительными, и у «УЗ» остается возможность манипулировать цифрами по финансам, и руководство продолжает выдавать желаемое за действительное. «Это делается для того, чтобы сохранить свои должности и дальше совместно с топ-коррупционерами разворовывать одну из лучших компаний Украины. Чистый доход компании за первые шесть месяцев 2017 года снизился на 3,3 миллиарда гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - подчеркнул министр.
По его словам, миллиарды, выделенные «УЗ», не были использованы по прямому назначению, - то есть на модернизацию производства. Омелян уверен, что такие действия руководства могут привести к коллапсу. Также министр добавил, что Войцех Балчун, глава компании, страдает психическим заболеванием – расстройством личности.