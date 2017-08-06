Яковина: к ужасу властей Саакашвили все ближе подкрадывается к украинской границе

Одиссея бывшего главы Одесской области и бывшего гражданина Украины Михаила Саакашвили по-прежнему продолжается. Как информирует replyua.net, об этом Иван Яковина, корреспондент Нового времени, пишет в своем блоге.
По его словам, Саакашвили, к ужасу и раздражению властей Украины, все ближе подкрадывается к границе нашей страны – на днях он вылетел из Соединенных Штатов и «приземлился» в Польше, где засветился в мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания. «Несмотря на аннулирование паспорта, Саакашвили не только сел в самолет, но и спокойно прошел польскую границу. Выходит, что американцы и поляки по-прежнему считают его гражданство действующим», - отмечает корреспондент.
По словам Яковины, бывшему украинскому гражданину нужно будет пересекать границу Украины незаметно, и за помощью Михаил Саакашвили может обратиться к специалистам, которые занимаются такими делами, - а их от Равы до Краковца можно найти превеликое множество. Напомним, что Петр Порошенко лишил грузинского политика украинского гражданства.