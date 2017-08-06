Эколог: Керченский мост обречен на провал, и даже фашисты об этом знали

Гитлеровцы были вынуждены отказаться от проекта строительства моста через Керченский пролив, и у России сейчас тоже огромные риски, поскольку строящийся объект очень опасен, и планы по его возведению могут обрушиться в одну секунду.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Александр Соколенко, известный эколог. Он считает, что этот мост нельзя считать безопасным, и на это имеется сразу несколько важных причин. «В советские времена никто не брался за этот проект потому что там очень сложная геология… Карстовые пустоты, которые находятся на дне Керченского пролива. Их объем 20-30 метров, строить мост очень сложно», - уверен эколог.
По словам Соколенко, если мост все-таки возведут, никто из специалистов не сможет гарантировать, что это сооружение будет абсолютно безопасным, поскольку может начаться деформация, - и это в лучшем случае, а в худшем мост может завалиться. Более того, эколог отметил, что строительство может кардинально изменить течение сразу в двух морях – Азовском и Черном.