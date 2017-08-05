Блогер: если бы не ходила Бережная на эфиры Россия 24 с колорадскими ленточками жила бы себе абсолютно спокойно до глубокой старости

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Украинская блогер и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева в своем блоге пишет о том, что внезапная гибель экс-регионалки Ирины Бережной не вызывает ни радости, ни эмпатии, ни сожаления, вообще ничего. Маленькая дочь осталась жива – дети не несут ответственности за поступки родителей. Даже, если мать приложила изнеженную дамскую руку к развязыванию агрессии России против Украины.По словам блогера, когда Ирина была депутатом, по ее внешнему виду можно было изучать последние тренды с парижских подиумов: «эту блузку одевала на фотосессию Леди Гага», «а это платье от Александра Маккуина я видела на Камерон Диаз» . Операторы дар речи теряли от вида ее огромной груди, подчеркнутой дорогим колье или бусами Chanel. Сейчас дамы в парламенте выглядят в сравнении деловыми скромницами. Ирина обожала, когда о ней писали, как о первой красавице и моднице парламента. Она была не самым большим злом в Партии регионов. Бойко, Новинский и Вилкул – намного маститее акулы.Блогер подчеркивает, если бы не ходила Ирина на эфиры Россия 24 с колорадскими ленточками, не подпевала Соловьеву и Киселеву – жила бы себе абсолютно спокойно до глубокой старости. Красивым богатым женщинам многое прощают. Но Бережная предпочла немного другой путь, частенько захаживала на Останкино, где рассказывала всякие гадости об Украине, войне, оккупации и стремительной деградации родного Луганска.