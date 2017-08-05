валюта
СпецтемаНовый соцопрос на востоке поставил под сомнение целесообразность возвращения Донбасса в Украину

Блогер: если бы не ходила Бережная на эфиры Россия 24 с колорадскими ленточками жила бы себе абсолютно спокойно до глубокой старости

Блогер: если бы не ходила Бережная на эфиры Россия 24 с колорадскими ленточками жила бы себе абсолютно спокойно до глубокой старости
Украинская блогер и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева в своем блоге пишет о том, что внезапная гибель экс-регионалки Ирины Бережной не вызывает ни радости, ни эмпатии, ни сожаления, вообще ничего. Маленькая дочь осталась жива – дети не несут ответственности за поступки родителей. Даже, если мать приложила изнеженную дамскую руку к развязыванию агрессии России против Украины.

По словам блогера, когда Ирина была депутатом, по ее внешнему виду можно было изучать последние тренды с парижских подиумов: «эту блузку одевала на фотосессию Леди Гага», «а это платье от Александра Маккуина я видела на Камерон Диаз» . Операторы дар речи теряли от вида ее огромной груди, подчеркнутой дорогим колье или бусами Chanel. Сейчас дамы в парламенте выглядят в сравнении деловыми скромницами. Ирина обожала, когда о ней писали, как о первой красавице и моднице парламента. Она была не самым большим злом в Партии регионов. Бойко, Новинский и Вилкул – намного маститее акулы.

Блогер подчеркивает, если бы не ходила Ирина на эфиры Россия 24 с колорадскими ленточками, не подпевала Соловьеву и Киселеву – жила бы себе абсолютно спокойно до глубокой старости. Красивым богатым женщинам многое прощают. Но Бережная предпочла немного другой путь, частенько захаживала на Останкино, где рассказывала всякие гадости об Украине, войне, оккупации и стремительной деградации родного Луганска.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
05 авг 2017
14832

Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма

В своем блоге для сайта «Крым.Реалии» известный украинский журналист Виталий Портников оценил планы так называемых «властей» Крыма установить монумент в честь кубинского коммунистического диктатора

04 авг 2017
11166

Блогер: Саакашвили в Варшаве и теперь возникают три вопросы для украинской власти

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который после лишения украинского гражданства стал апатридом, прилетел в Польшу. В пресс-службе «грузинского реформатора» пока воздержались от комментариев

05 авг 2017
6954

Маленьку росіянку шокувала відповідь на питання, чому українці ненавидять Росію

Відомий російський блогер і фінансист Слава Рабинович на своїй Facebook-сторінці пояснив своїй 9-річній співвітчизниці, чому в Україні з ненавистю ставляться до росіян, передає replyua.net.

Последние новости

Москва прагне повернути дипломатичні дачі в США – дипломат

ЗМІ оприлюднили нові факти розслідування щодо втручання РФ в вибори президента США

Додон таки зустрівся з Рогозіним попри оголошення віце-прем’єра РФ персоною нон-грата в Молдові

Суд вирішив, що ГПУ має поновити розслідування справи проти Гонтаревої

Отдыха на острове - Кипр

Насалик відкинув звинувачення щодо корупційних схем у справі постачання антрациту з США

Блогер: если бы не ходила Бережная на эфиры Россия 24 с колорадскими ленточками жила бы себе абсолютно спокойно до глубокой старости

Столична влада обіцяє демонтувати більше 1000 МАФів до кінця року

Утюги "Gorenje" рекомендации и советы

Росія активно налаштовує поляків проти українських заробітчан

Німецький політик закликав тимчасово «закрити очі» на анексію Криму

Німецькі ліберали на деякий час запропонували заплющити очі на анексію Криму

Газманов завітав до окупованого Донецьку з концертом

У Бахмутівці завершили будівництво телевежі для трансляції українських каналів

Баржа с арбузами – не предел, в правительстве всерьез рассматривают возобновление пассажирских перевозок речным транспортом

У МЗС Литви вступилися за Саакашвілі у питання позбавлення його українського громадянства

Политолог: Бережную не убили, она не стала жертвой случайного осколка, ее не добила окопная пневмония, как на войне совсем юных ребят

Политолог: Кремль проиграл в информационной войне, поэтому осенью ожидается бой-реванш

Главу Минобороны Польши подозревают в связях с Россией

Інформацію про загибель Бережної підтвердили колеги-регіонали

 Новости за день