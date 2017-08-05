Погибла на серпантине в Хорватии экс-нардеп Партии регионов Ирина Бережная, у которой на послезавтра была запланирована очередная антиукраинская акция при участии кремлевских СМИ. 8-летняя дочь, которая находилась в той же машине, но была пристегнута ремнями безопасности, получила буквально пару ссадин, была доставлена в больницу. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер ти политолог Алексей Голобуцкий, передает replyua.net.
Как пишет политолог, для тех, кто возмущается «танцами на костях»: откровенно антиукраинский политик погибла по дороге на курорт. Ее не убили, она не стала жертвой случайного осколка, ее не добила окопная пневмония, а на войне, к развязыванию которой она была причастна, ежедневно гибнут украинские патриоты – отцы семейства и 19-летние мальчишки, которым еще жить и жить на радость своим близким и родным. Вот обгаживание Украины в Москве точно было танцами на их костях и привело к такому весьма неожиданному концу.
Алексей Голобуцкий отмечает, что он понимает эмоции патриотов и ни на секунду их не осуждает. В то же время, как подчеркивает политолог, произошедшее событие он оценивает сдержано без каких-либо восторгов.