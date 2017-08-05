Политолог: Кремль проиграл в информационной войне, поэтому осенью ожидается бой-реванш

Украина и Европа, а теперь еще и США вполне осознали все зло от российской пропаганды. При этом Кремль, который вкладывает значительные ресурсы, все равно проиграл в информационной войне. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известная украинская политолог Олеся Яхно Белковская.
По ее словам Украина, спустя три года войны, продолжает недооценивать риски внутренней информационной войны, в которую все активней включаются отдельные участники политического процесса при участии СМИ. Политолог отмечает, что скандальные прецеденты аля Семченко-Вересень, которые мы наблюдаем теперь уже и на отдельных украинских телеканалах, осенью могут перерасти в тенденцию.
«У меня самой был недавно опыт, когда ведущий одного украинского телеканала на полном серьезе стал спрашивать, зачем мы повалили памятники Ленину, ну а дальше сформулировал цепочку событий «снос памятников – Майдан – война». Просто классика пропагандистского жанра. Но и это мы переживем. Главное распознавать «гибридное содержание», а не только форму», – резюмировала политолог.