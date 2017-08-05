Цимбалюк: из-за России новый Майдан в Украине уже невозможен

Из-за военных действий на Донбассе и из-за аннексии Крыма в Украине больше не будет происходить революций. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, об этом заявил Роман Цимбалюк, украинский журналист.
«Я прихожу к выводу, что наши российские соседи создали такую ситуацию, при которой в Украине таких Майданов, как раньше, уже не будет. Каждый гражданин Украины понял, что в стране должен быть верховный главнокомандующий, и не важно, какая у него фамилия, но это должен быть человек, который будет иметь полное легитимное право давать приказы армии стрелять на поражение», - отметил Цимбалюк.
По его словам, нельзя еще один раз допустить подобную ситуацию, поскольку, если даже безвластие будет длится всего 30 минут, российские власти воспользуются этим и захватят новые территории – произойдет то же самое, что и в случае с Крымом. Цимбалюк подчеркнул, что аннексия полуострова стала возможной по причине того, что в Киеве царил настоящий бардак и не было верховного главнокомандующего.