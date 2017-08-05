Казарин рассказал о самой большой проблеме Украины через три года после Майдана

Павел Казарин, известный журналист, в блоге на Обозревателе пишет о том, что главная проблема Украины, которая за последние три года сильно изменилась, заключается в том, что для описания новой реальности не нашлось доступного языка, сообщает replyua.net.
По его словам, в голове всегда включается логика военного времени – вместо того, чтобы разобраться и поговорить, украинцы подозревают в предательстве соседей по окопу. «Вместо попытки поговорить – делим на сорта. Любой ярлык – это словарный боезапас для победы над компромиссом. Они рождаются из смысловой бедности. Из описательного дефицита. Из готовности сакрализовать отличия в ущерб общему», - отмечает журналист.
По его мнению, сейчас ситуация совершенно другая – и если три года назад украинцы делились на так называемых проукраинских и пророссийских, сейчас большая часть пророссийских граждан остается только на оккупированных территориях, а проукраинский лагерь начал расслаиваться - появились праволибералы и леволибералы. Последние хотят демократии, свободы, децентрализации, а праволибералы уверены, что все узлы надо рубить, и военная повестка сильно отличается от мирной повестки.