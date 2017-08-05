Это просто ужасно: пассажиры поездов «Укрзализныци» в шоке от условий в жару

Пассажиры поездов «Укрзализныцы» выражают свое возмущение из-за адских условий в вагонах – при сорокаградусной жаре в поездах не работают не то что кондиционеры, но даже и вентиляция.
Как информирует replyua.net, об этом написал активист Андрей Кир на своей странице в Фейсбуке. Он лично успел побывать пассажиром одного из «адских» поездов. «Это скотство, уже замахали! Как можно в такую жару выпускать поезд с неисправной системой кондиционирования воздуха?! 4 августа. Поезд Рахов - Киев. Из Ворохты в Тернополь 9 часов в дороге. Верхние полки. АС не работает. В купе окна не открываются. С начальником поезда Геля пооткрывала все форточки в коридоре, позвонили в УЗ», - пишет активист.
По его словам, примерно через три часа он понял, что в вагоне уже невозможно дышать, и он просто теряет сознание – можно было лишь стоять у форточки, постоянно вытягивая на улицу нос. Кир подчеркнул, что температура в купе достигала 34 градусов и это при отсутствии сквозняков! По его словам, стыдно за такое, ведь сам вагон был и чистым, и новеньким, а проводники вели себя очень вежливо.