Адская смесь вечных авантюристов и политических шлюх называют себя «хорошими», которые победят «плохого Порошенко», – волонтер

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На волне лишения украинского гражданства Саакашвили в стране начали распространяться призывы объединиться то ли вокруг самого Саакашвили, то ли вокруг Найема, то ли вокруг Арестовича. Самое интересное, что так называемые «объединители» сидят дома, пьют утренний чай, и хотят, чтобы все «хорошие» люди собрались против «плохого Порошенко», и сделали всем хорошо. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер и военный волонтер Юрий Касьянов.Он добавляет, что неразборчивый обыватель легко называет «лидерами» безответственных популистов, а «хорошими» политиками – ярких и не очень критиков президента. Раздаваемые тоннами обещания манны небесной заменяют принципы, идеи, цели, выверенные программы действий. «Адская смесь вечных авантюристов, политических шлюх, олигархических «националистов», бывших журналистов, якобы комбатов и псевдоволонтеров преподносится как очередная армия спасителей отечества за все хорошее против всего плохого», – отметил волонтер.По его словам, именно так в нашей стране создаются раз за разом очередные популистские режимы, потому что популярные в телевизоре люди, у которых нет ни принципов, ни идей ничего в этой стране построить не смогут, а тем более изменить ее.