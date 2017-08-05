Историк: никогда не догадаетесь, где в разгар революционных событий 1905 в царской России находился Союз Русского народа

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В разгар революционных событий 1905 года в Санкт-Петербурге создается Союз Русского народа. Черносотенная организация, провозгласившая своей целью борьбу против евреев, либералов и революционеров. За самодержавие, православие и народность, за единую и неделимую Россию. В его работе принимают участие царь, высшее духовенство, многие известные люди того времени. Например, академик Менделеев, художники Нестеров и Васнецов. Об этом в своем блоге пишет известный блогер и историк Александр Деркач.Он отмечает, что вряд ли кто-то может предположить, где находился самый крупный в царской России отдел Союза Русского Народа (СРН). На Волыни. В небольшом городке Почаев, а точнее, в Почаевской Лавре. Его руководители, архимандрит Лавры Виталий Максименко и архиепископ Волынский и Житомирский Антоний Храповицкий, развернули бурную деятельность. К концу 1907 года СРН насчитывал более 100 тысяч человек в 1155 сельских «осередках», расположенных в Волынской, Подольской и частично в Киевской губ.По словам Александра Деркача, в Лавре издавался печатный орган СРН газета «Почаевские известия». Православное духовенство на местах фактически возглавляло все это движение, просуществовавшее аж до революции 1917 года. «Я далек от церковной жизни, и не мне проводить какие-то аналогии с сегодняшним днем. Хотя определенные аналогии напрашиваются сами собой», – резюмировал блогер.