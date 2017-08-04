Блогер: вопросов больше не к регионалу Семченко, а к Вересню, который скотился до уровня телеведущих Савченко и Червоненко



Известный регионал, который при Януковиче возглавлял Сумскую ГФС, а сейчас вдруг стал политологом Александр Семченко в прямом эфире телеканала NewsOne назвал киевскую власть хунтой, Порошенко незаконным президентом, а ополченцев Донбасса – настоящими патриотами Украины. Во время эфира также состоялся скандал, когда телеведущий Николай Вересень плеснул стакан воды в лицо Семченко.



Как пишет в своем блоге украинский блогер Марина Данилюк-Ярмолаева, удивительно не то, как вел себя ярый провокатор и сторонник Януковича Семченко, а как вел себя Вересень. Известный телеведущий на четвертом году войны – после очевидных фактов Reuters, Ballingcat, МН17, свидетельств Агеева и его матери – требует «докажите агрессию России». Поэтому оба участника скандала вызывают одинаковое презрение, подчеркнула журналист. Он добавляет, что удивительно, что лжеэксперт Семченко вообще где-то ходит на эфиры, а не чистит зубной щеткой унитазы в СИЗО, потому что он ничем не уступает той же Неле Штепе.



Блогер отмечает, что касается Николая Вересня, то он водой, может, и облил Семченко, но перед этим в студию пригласил его сознательно, подготовил тезис о «докажите агрессию России» слушал и давал говорить, не затыкая рот. «По факту – это уже не тот крутой Вересень, которого слушали, открыв рот и вылупив глаза по пять копеек в начале «нулевых». Это Вересень, который вписывается в команду-телеведущих

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Известный регионал, который при Януковиче возглавлял Сумскую ГФС, а сейчас вдруг стал политологом Александр Семченко в прямом эфире телеканала NewsOne назвал киевскую власть хунтой, Порошенко незаконным президентом, а ополченцев Донбасса – настоящими патриотами Украины. Во время эфира также состоялся скандал, когда телеведущий Николай Вересень плеснул стакан воды в лицо Семченко.Как пишет в своем блоге украинский блогер Марина Данилюк-Ярмолаева, удивительно не то, как вел себя ярый провокатор и сторонник Януковича Семченко, а как вел себя Вересень. Известный телеведущий на четвертом году войны – после очевидных фактов Reuters, Ballingcat, МН17, свидетельств Агеева и его матери – требует «докажите агрессию России». Поэтому оба участника скандала вызывают одинаковое презрение, подчеркнула журналист. Он добавляет, что удивительно, что лжеэксперт Семченко вообще где-то ходит на эфиры, а не чистит зубной щеткой унитазы в СИЗО, потому что он ничем не уступает той же Неле Штепе.Блогер отмечает, что касается Николая Вересня, то он водой, может, и облил Семченко, но перед этим в студию пригласил его сознательно, подготовил тезис о «докажите агрессию России» слушал и давал говорить, не затыкая рот. «По факту – это уже не тот крутой Вересень, которого слушали, открыв рот и вылупив глаза по пять копеек в начале «нулевых». Это Вересень, который вписывается в команду-телеведущих Савченко , Гольдарб и Червоненко, где все матерятся и создают информповоды для бидломас», – написала журналистка.