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Блогер: работающая команда президент-правительство оптимальна, не идеальна, а оптимальна на сегодняшний день – скрипит, но едет

Блогер: работающая команда президент-правительство оптимальна, не идеальна, а оптимальна на сегодняшний день – скрипит, но едет
Известный украинский блогер Сергей Марченко в своем блоге пишет о том, что среди блогеров и журналистов есть такое мнение, что для того, чтобы у тебя увеличилось количество подписчиков не нужно быть лояльным к власти, стараться почаще ее критиковать и по делу, и без дела и народ потянется к тебе. Как пишет Сергей Марченко, у него другое убеждение. По его мнению, работающая команда президент-правительство оптимальна, не идеальна, не супер, а оптимальна на сегодняшний день – скрипит, но едет. «Я уверен, что эту скрипящую, но движущуюся, конструкцию трогать не просто не надо, а опасно для выживания страны и именно в силу этой опасности нельзя отмолчаться и сберечь популярность. Это позиция политика, а не гражданина», – написал блогер.

По его словам, тот кто будет думать, что это пафос или желание прислужить президенту, тот глубоко ошибается, потому что все гораздо глубже – с истории, которую мы изучаем еще со школы. Если уж нам, впервые за много лет, выпал шанс оторваться от Москвы, надо землю грызть, а оторваться. «Поэтому я буду ходить к министрам и писать то, что вижу, независимо от рейтинга правительства или президента. Буду помогать людям увидеть ростки изменений, что через несколько лет изменят Украину», – написал блогер.

Он подчеркивает, что он тоже поддерживает и хочет быстрые молниеносные изменения в стране сейчас, а не через 20 лет, но это не работает так. «В прошлом году на Work.ua рекордно увеличилась активность работодателей, на 62%, а в этом полугодии доходы госбюджета на 10% превысили план. На моей памяти таких показателей еще не было. Наверное, рекорд всех времен. Конечно же, было бы замечательно, чтобы это случилось еще в прошлом году, но экономика так не работает. Утром деньги – вечером стулья», – подытожил Марченко.
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