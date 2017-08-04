Український дипломат Володимир Огризко, який в 2007-2099 рр. очолював МЗС України, заявив, що Російська Федерація неспроможна відповісти на нові американські санкції, бо в неї немає ні політичних, ні економічних, ні науково-технічних інструментів впливу, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Огризко зауважив, що останнім показовим підтвердженням цього є рішення Москви видворити з території РФ більше 700 американських дипломатів, яких в Росії і немає. В результаті цього декілька сотень росіян втратять роботу у дипломатичних службах США, однак Кремль матиме змогу продемонструвати картинку «мы им покажем кузькину мать». Також марними є сподівання Москви, що ці санкції зможуть посварити Брюссель та Вашингтон, адже, на думку дипломата, американці та європейці зможуть дійти компромісного рішення. Огризко також наголосив, що «ці санкції можуть стати дуже серйозним попередженням всім тим, хто є навколо Кремля і хто «заробив» свої чесно награбовані гроші за останнє століття, сховавши їх на Заході».
І все це в подальшому стане початком внутрішньополітичних змін в самій Росії, які в свою чергу матимуть такі наслідки, що «деякі пани в Москві переосмислять, що відбувається з потенційними рішеннями, які сьогодні можуть комусь не сподобатися в Кремлі». Тоді ж Москва буде змушена повертатися до вихідних позицій, тобто «забратися геть з Криму і Донбасу, виплачувати компенсацію за завдану шкоду і поступово починати процес відновлення нормальних відносин – або готуватися до найгіршого: а саме скочування російської економіки до не просто стагнації, а занепаду». На цей випадок, як зазначив Огризко, кремлівські керівники мають перед очима приклад розвалу СРСР.