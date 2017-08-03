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СпецтемаУжасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе

Дипломат: возможно Украине стоит отдать приоритет в дружбе Польше, а не Германии?

Дипломат: возможно Украине стоит отдать приоритет в дружбе Польше, а не Германии?
Правящая польская партия «Право и Справедливость» (ПиС), которая известна Украине в первую очередь тем, что выступает за то, что Бандера и Шухевич перестали быть украинскими героями, теперь готовит новый громкий скандал, но уже по отношению к Германии. Теперь в польской власти заговорили о необходимости взыскания контрибуций из Германии за убытки, причиненные во времена Второй мировой войны.

Как пишет в своем блоге известный украинский дипломат Вадим Трюхан, потенциально Польша – это наш преданный союзник, который за последние десятилетия доказал свою преданность. Германия, несмотря на ее роль в Нормандской формате, делает больше всего для того, чтобы «Путинская Россия» оставалась на плаву и речь не только о Северном Потоке – 2 и истории с турбинами «Сименс», которые оказались в Крыму. Это еще верхушка айсберга, а вот то, что «под водой» никто еще толком и не исследовал.

«Возникает логичный вопрос. Какая позиция Украины должна быть по Польше? А конкретнее, - не стоит ли Украине побороться за перезапуск отношений с Польшей и таки выйти на союзнические отношения? Вступаем в эру интересов, которая вытесняет совместные ценности. Вот она – циничная реальность, в которой мы уже сейчас живем», – подытожил дипломат.
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