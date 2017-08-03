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Взрыв складов боеприпасов в оккупированной РФ Абхазии – событие, приятное во всех отношениях, – политолог

Взрыв складов боеприпасов в оккупированной РФ Абхазии – событие, приятное во всех отношениях, – политолог
В Абхазии в районе поселка Приморское на военных складах произошел мощнейший взрыв боеприпасов. Как пишет известный украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге, в результате взрыва РФ потеряла некое количество боеприпасов – чуть меньше возможностей убивать людей, чуть еще дороже обойдется война.

Также Алексей Голобуцкий отмечает, что мощность взрыва была настолько сильной, что не обошлось без жертв. «Коллаборанты на оккупированных территориях время от времени должны вспоминать, что оккупация не вечна. Об этом же не должны забывать нормальные граждане. Как не прискорбно, но экспрессом рванули к Мотороле минимум две руссо-туристо-оккупантки, «питерские мы» и еще 35 оккупантов отправились в больничку. Тоже хороший прецедент: оккупант не должен настолько безопасно и свободно себя чувствовать на оккупированных территориях», – написал политолог.

Он добавляет, что самое важное – это от чего произошел взрыв, никто, конечно, не исключает, что жара сделала свое дело, а, может кто-то неудачно подкурил. «Может в гости зашел грузин, вдохновленный примером Украины. Там же много не надо было – действительно достаточно удачно сигаретку или еще что хорошее бросить», – резюмировал Голобуцкий.
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