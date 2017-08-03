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Блогер: гранты от Путина – плохой сигнал

Блогер: гранты от Путина – плохой сигнал
Украинская блогер и журналист Марина Данилюк-Ярмолаева в своем блоге пишет о том, что занимательная вышла новость из России о том, что Путин выделил грант на возвращение переселенцев в Донбасс. По словам блогера, 660 тысяч наших сограждан с начала военных действий сознательно выбрали русские молочные реки-кисельные берега. Вместо этого, искателям призрачного счастья на чужбине дают по полрубля на обратный билет. Особенно смешно на фоне недавнего закона, подписанного Путиным, что получить паспорт гражданина РФ можно после публичного отречения от Украины.

Марина Данилюк-Ярмолаева подчеркивает, что на сайте «президентские гранты» не стесняются в оценках, заявляя, что беженцы – это обуза и угроза для стабильности русского общества. «Эти семьи, не смотря на помощь, могут вызывать социальное напряжение в локациях их компактного проживания», - подчеркивают россияне. Авторы идеи не скрывают, что хотят повесить эту массу человеческую на украинских налогоплательщиков ив будущем опять подложить бомбу замедленного действия в ментальном и политическом плане.

По словам блогера, мораль истории такова, что всех этих зомби успешно использовали для раскачки языкового вопроса, для военного вторжения весной 2014, для того, что вульгарные мужики и их жены выходили ложиться под БТРы наших десантников «поскольку русские братья нам, а не враги». Более того – главной причиной активизации сепаратистов стала сказка об уникальности Донбасса, что его не оценили, объели, обобрали. «Я не знаю дойдут ли умы и руки у наших чиновников, занятых то арбузами, то войнушками за власть и денежные потоки, но подобные гранты от Путина плохой сигнал. Первое, что война и потери ничему не учат. Второе – я много слышала о «тезисах закона о статусе Донбасса». Пора бы с началом Рады заниматься этим вопросом, поскольку наш враг вовсю им занимается», – резюмировала блогер.
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