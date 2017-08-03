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Игорю Суркису не мешало бы взять пример с Владимира Кличко, – аналитик

Игорю Суркису не мешало бы взять пример с Владимира Кличко, – аналитик
Известный украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко посмотрел на матч киевского «Динамо», которое вчера унизительно проиграло швейцарскому «Янг Бойз» и понял, что уходить надо вовремя. Именно так украинский блогер и политический обозреватель Сергей Фурса прокомментировал видеообращения Владимира Кличко, в котором он сообщил, что принял для себя важное решение – завершить профессиональную карьеру боксера.

«Спасибо великому чемпиону. Жаль, только, что он уходит после поражения, но к счастью последние его 15 лет были наполнены победами», – написал Сергей Фурса. Он добавил, что еще больше обидно, что примером Владимира Кличко не воспользуется президент «Динамо» Киев Игорь Суркис, он никуда не уйдет, даже несмотря на то, что последние 15 лет стали годами поражений и позора, как на футбольном поле, так и за его пределами.

Отметим, что видеообращение Владимира Кличко уже вызвало сожаление среди фанатов и преданных поклонников украинского боксера, ведь все ждали с нетерпением боя-реванша с Энтони Джошуа, которому он проиграл в конце апреля техническим нокаутом.
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