Эксперт: если США предоставят Украине оружие, оно станет лишь сдерживающим фактором

Если США предоставят Украине оружие, то оно станет сдерживающим фактором – Россия не станет усиливать свое присутствие на Донбассе. Как информирует replyua.netсо ссылкой на Новое время, такое мнение высказал Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова.
По его словам, нет каких-то конкретных данных о типах вооружений, которые могут поставляться. «Мы могли бы оснастить свою армию отечественными противотанковыми средствами, которые не хуже иностранных, но, во-первых, для их серийного запуска необходимо время и деньги, а во-вторых, для того чтобы их купить и поставить, тоже нужны деньги, большие деньги», отметил эксперт и подчеркнул, что именно по этой причине Украине так важно получить оружие от США.
Сунгуровский считает, что американским оружием невозможно будет спровоцировать Россию, и оно станет лишь сдерживающим фактором, и Путин никогда не пойдет на применение, к примеру, авиации, поскольку начнется уже открытая война, а санкции будут серьезно расширены, и такого Россия себе не позволит.