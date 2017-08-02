Блогер: ньюсмейкеров будут отлавливать на улице и бить по лицу точно так же, как укушенный Киселевым пациент лупит журналиста «НТВ»

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Старая, как свет, истина гласит о том, что насилие порождает насилие. Журналисты российского телеканала «НТВ» с особым цинизмом «насиловали» мозг своих жертв по ту сторону экрана и, в итоге, корреспондент канала получает от своей жертвы по лицу в прямом эфире. Над этим можно просто посмеяться, а можно сделать выводы. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Сергей Марченко.Он отмечает, что иногда мы сами того не замечаем, как нас тоже насилуют со всех сторон информационными атаками. «Правильные блогеры против неправильных. Обычный офисный народ против ИТшников, служившие против не служивших, на украинских номерах против литовских, СПД против ООО. Если не снизить градус психоза, ньюсмейкеров будут отлавливать на улице и бить по лицу точно так же, как укушенный Киселевым пациент лупит журналиста «НТВ», – написал Марченко.Напомним, скандальный инцидент произошел сегодня на телеканале «НТВ», во время прямого включения с парка Горького в Москве, где проходит празднование Дня ВДВ, мужчина в футболке с надписью «Оплот» ворвался в кадр и ударил репортера по лицу с нецензурной бранью и криками «Украину захватим».