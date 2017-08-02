Нам еще очень далеко до Илона Маска с его технологиями, потому мы хвастаемся баржами с арбузами, – блогер

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист Марина Данилюк-Ярмолаева у себя в Facebook пишет о том, что пока Илон Маск покоряет мир солнечными панелями по производству электроэнергии и разрабатывает высокоскоростной трубопроводный пассажирский транспорт Hyperloop, пока отец Amazon Джефф Безос вкладывает инвестиции в частные космические полеты мы можем похвастаться – тем, что обозвали Ryanair алчными коммерсантами и похвастаться баржей с арбузами, что и сделал на днях премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Блогер отмечает, что был еще месяц, когда каждый пост на фейсбуке: хоть о гендерном равенстве, хоть о встрече с региональным бомондом Гройсман заканчивал обязательным абзацем о Садовом, который превратил Львов в мусорную клоаку, теперь же об арбузах.
«Наши маленькие баржи уходят в Киевом – могли бы выстрелить других условиях, когда мы жили в розовом мире, где в мертвый политический сезон и сезон обязательного холодного арбуза эта идея была бы очень кстати», – отметила Марина Данилюк-Ярмолаева.