Лебединский: Лолочка, одевайся, во что хочешь. Хоть голая пой. Я тебя в любом виде уважаю. Только к Путину не ходи

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Известный российский музыкант, фотограф и блогер Алексей Лебединский в своем блоге пишет о том, что он очень давно знаком с певицей Лолитой, хоть и не поддерживает с ней связь. «Знаю и помню ее такой: Лола – талантливейшая певица, каких 3-4 на всю Россию, человек глубокого ума и тонкого чувства. Мне неприятно смотреть на то, как над ней издеваются. Она пережила столько, что не дай Бог такого любой среднестатистической российской женщине», – написал Лебединский, комментируя насмешки многих пользователей соцсетей с ее нового сценического образа в полупрозрачном купальнике.По словам Алексея Лебединского, очень жаль, что многие не могут простить Лолите ботокс и откровенную одежду при неидеальной фигуре, а ведь у каждого из нас найдутся грехи и посущественнее. Как пишет популярный исполнитель, гнобить человека легко, намного труднее понять, поддержать и поднять после падения, чтобы услышать ее удивительный голос в новых песнях. Таких певиц, как Лолита – единицы, поэтому надо быть добрее и чутче.Закончил свой пост Лебединский своим обращением к Лолите, намекая на ее отношение к нынешнему правительству РФ: «Лолочка, одевайся, во что хочешь. Хоть голая пой. Я тебя в любом виде уважаю. Только к Путину не ходи».