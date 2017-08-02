12-летний ребенок за рулем вызвал у украинца панику, а у французов – громкий смех

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Украинский блогер Андрей Алексин, который проживает во Франции на своей странице в соцсети Facebook поделился случаем, который произошел с ним в одном из французских городов. Как рассказывает Андрей Алексин, он находился на огромной парковке перед гипермаркетом, где была куча людей – и вдруг мимо него проехал мини-вэн, а за рулем – ребенок от силы лет 12.«Мальчишка такой белобрысый, лет двенадцать от силы, представляете? И уже на трассу выруливает! А трасса страшно оживленная, все мчатся. Я еще пригляделся – может, показалось? Нет! Именно мальчишка! Именно лет от силы двенадцати! Я как закричу: остановите его! Он сейчас разобьется! Ребенок за рулем! Ребенок угнал машину! А все мне говорят: успокойтесь, месье. Это британская машина, там руль справа», – пишет блогер.По его словам, после того, как он пригляделся – и правда увидел британскую машину и руль справа. За рулем – британский папа и мальчишка рядом. По-нашему – на водительском месте. Как пишет блогер, тут бы было в самы раз смешаться с толпой, но это было проблематично сделать, ведь смех еще стоял очень долго, любят французы посмеяться.