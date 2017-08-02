Блогер: представить Луценко с книгой – запросто, а Пшонку – разве что с золотым батоном

Известный украинский блогер Сергей Марченко в своем блоге поделился впечатлениями от встречи блогеров с Генпрокурором Украины Юрием Луценко. По словам блогера, сложилось мнение, что закон для нынешнего Генпрокурора – не пустой звук. Он гордится, что никто не может на него давить политически и это обеспечивает независимость прокуроров.
Как пишет Сергей Марченко, Юрий Луценко рассказал, что в первые месяцы прокуроры приходили с круглыми глазами: а что, это дело тоже можно? Одна из идей Луценко – донести до прокуроров, что запретных тем нет. Он хочет задержаться в прокуратуре, чтобы выработать безусловный рефлекс. «Даже когда я уйду, говорит Луценко, останутся прокуроры, которые будут возбуждать резонансные дела. Луценко умный. В кабинете много книг. Он берет в руки тяжелый том и показывает: только за полгода в 37-м году в Украине было арестовано больше 100 тысяч людей. Среди них – 12 тысяч сионистов и 800 японских шпионов», – отметил блогер.
Он отмечает, что со стороны наблюдая можно было увидеть, как возле книг у Луценко загораются глаза. Как пишет блогер, в этот момент пришло в голову, что вряд ли можно было бы представить себе Пшонку, у которого при виде книг загораются глаза. С золотым батоном – запросто, а с книгой – никак! Что касается предшественника Луценко, то от него действующему Генпрокурору перепало немало роскоши: массажная комната, караоке, часовня и даже специальный лифт для жриц любви.