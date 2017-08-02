Блогер: любовь российских либералов к Саакашвили легко объясняется

Российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой обратился к президенту Украины Петру Порошенко с ультиматумом, в котором потребовал вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили. По мнению украинского блогера Дмитрия Вовнянко, такое поведение Борового и других российских либералов имеет очень простое объяснение. На вопрос, кто придет к власти, если убрать Петра Порошенко, Боровой с легкостью ответил: «Придет Саакашвили».
Дмитрий Вовнянко обращает внимание на то с какой легкостью российский либерал готов играть украинским законодательством. По закону Саакашвили пока ни президентом, ни депутатом стать не сможет по определению. Он права такого не имеет, но это нисколько не беспокоит Борового. По его мнению, в Украине можно и закон изменить ради благого дела. Как пишет блогер, возникает закономерный вопрос, зачем российским либералам Саакашвили во главе Украины? Для воплощения их заветной мечты – свержение Путина, но только не своими руками, а руками украинцев, чтобы реализовать свою заветную мечту – восстановить империю, но только «по-честному». Простой маркер этого синдрома – отношение либералов к Украине. «С какого-то непонятного испуга они придумали себе будто наш жизненное кредо – свергнуть Путина для их истинного удовольствия, а потом – слиться с ними в экстазе нового «совка», только уже правильного», – написал Дмитрий Вовнянко.
По его словам, Порошенко строит Украину, как самодостаточное независимое государство, цель которого сейчас – освободить свои территории, и снять из страны-агрессора возмещения за произошедшее. Ломиться танками на Москву нам совсем не нужно – своих забот хватает. Российским либералам же надо, чтобы мы, освободив свою землю, лезли «освобождать» их землю – нашей кровью и ресурсами нашего государства. Зачем? Ну, чтобы Путина свергнуть их-сладких – к власти привести и вообще построить «Россию их мечты» нашими руками. Им уже очевидно, что руководитель-украинец таких проектов реализовывать не станет – нам чихать на имперское величие, нам – свое строить. Их способен реализовать тот, кто готов всем пожертвовать ради своего честолюбия, большой Грузин, например.