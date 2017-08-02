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Журналист: Конгресс США одним выстрелом «убил» двух таких «жирных» зайцев – это реально крутой уровень политики

Журналист: Конгресс США одним выстрелом «убил» двух таких «жирных» зайцев – это реально крутой уровень политики
Украинский блогер и журналист Алексей Заводюк в своем блоге пишет о том, что в США сложился очень удачный для нас консенсус. Конгресс голосовал как-то удивительно единодушно. Выглядит так, как будто действительно увидели угрозу. Вряд ли там есть столько ненавистников Путина, скорее сложился ситуативный, но очень удачный для нас, альянс.

По словам журналиста, радует то, что сенатор-республиканец Маккейн не одинок в своих заявлениях и поддержке Украины. Как оказалось, сенаторов, типа Маккейна не так уж и мало, и они готовы поставить на свое место «мальчишей-плохишей» типа Путина, Кима, Саддама, Асада и им подобных. Они готовы брать на себя ответственность за такие важные решение в большой геополитике, они готовы ставить на свое место лидеров ядерных сверхдержав и к ним ситуативно присоединились те, кто хотел бы посадить на короткий поводок Трампа. Как результат этого альянса – суперсанкции против Путина. При голосовании, не исключено, что у каждого была своя цель, но в итоге проиграл Путин.

«Очень интересно понять, действительно ли США признали в Путине серьезную угрозу или просто использовали его для того, чтобы посадить на короткий поводок Трампа. Если новые санкции – это способ проконтролировать Трампа, посадив на цепь Путина, то я начинаю тихо восхищаться политическим гением человека, которому пришла в голову такая прекрасная идея. Одним выстрелом да двух таких «жирных» зайцев – это реально крутой уровень политики», – резюмировал блогер.
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