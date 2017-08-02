Громадський діяч остаточно розвінчав образ Надії Савченко, порівнявши її з політв'язнями ольстерської тюрми Мейз

Український громадський діяч, політолог Юрій Тищук у своєму блозі пише про те, що, коли він вперше побачив репортаж із залу суду де Надія Савченко начебто під час «сухого голодування» в футболці з квітчастим гербом України виступала без жодної ознаки зневоднення – на всі сторони бризкаючи слиною, то він написав у кілька коментарів: «для адекватної оцінки «боротьби», «героїзму», «самопожертви», а з рештою самореклами та політичної діяльності Надії Савченко для початку порівняйте її «безстрокові голодування» з іншими відомими в історії випадками.
Як пише Юрій Тищук, всім тим, хто тоді перейнявся експресією судового процесу над Савченко, не завадило б передивитися відео з її участю та прочитати «Акцентуированные личности» видатного психіатра Карла Леонгарда, а потім неупереджено проаналізувати. Також не завадить знову поринути в історію, згадавши голодування ірландських патріотів – політв'язнів ольстерської тюрми Мейз.
Аналітик зауважує, що проаналізувавши вище згадані матеріали стане ясно, що Савченко має демонстративно-істероїдну акцентуацію, глибоку виразну аж до рівня психопатії. І найбільш капризна істеричність та шокуюча аж до безсоромності показушність – домінуючі особливості її поведінки. Звідси випливає, що всі епатажні заяви Савченко, інформація із виданої нею книжки, всі відео про різні події за її участю, що з'явились із минулого лише додатково підтвердили первинний висновок.