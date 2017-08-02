валюта
СпецтемаСупрун заявила о страшной находке в одной из больниц Днепра

Громадський діяч остаточно розвінчав образ Надії Савченко, порівнявши її з політв'язнями ольстерської тюрми Мейз

Громадський діяч остаточно розвінчав образ Надії Савченко, порівнявши її з політв'язнями ольстерської тюрми Мейз
Український громадський діяч, політолог Юрій Тищук у своєму блозі пише про те, що, коли він вперше побачив репортаж із залу суду де Надія Савченко начебто під час «сухого голодування» в футболці з квітчастим гербом України виступала без жодної ознаки зневоднення – на всі сторони бризкаючи слиною, то він написав у кілька коментарів: «для адекватної оцінки «боротьби», «героїзму», «самопожертви», а з рештою самореклами та політичної діяльності Надії Савченко для початку порівняйте її «безстрокові голодування» з іншими відомими в історії випадками.

Як пише Юрій Тищук, всім тим, хто тоді перейнявся експресією судового процесу над Савченко, не завадило б передивитися відео з її участю та прочитати «Акцентуированные личности» видатного психіатра Карла Леонгарда, а потім неупереджено проаналізувати. Також не завадить знову поринути в історію, згадавши голодування ірландських патріотів – політв'язнів ольстерської тюрми Мейз.

Аналітик зауважує, що проаналізувавши вище згадані матеріали стане ясно, що Савченко має демонстративно-істероїдну акцентуацію, глибоку виразну аж до рівня психопатії. І найбільш капризна істеричність та шокуюча аж до безсоромності показушність – домінуючі особливості її поведінки. Звідси випливає, що всі епатажні заяви Савченко, інформація із виданої нею книжки, всі відео про різні події за її участю, що з'явились із минулого лише додатково підтвердили первинний висновок.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Супрун заявила о страшной находке в одной из больниц Днепра

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
01 авг 2017
11282

«Их бомбил Киев»: популярный шоумен назвал Украину виновной в войне на Донбассе и оправдал аннексию Крыма

В интервью журналисту Дмитрию Гордону известный в Украине шоумен и композитор Владимир Быстряков заявил, что Россия не захватывала оккупированный Крым, а военные действия на Донбассе начали именно

01 авг 2017
8306

Блогер: ценителям «встающей с колен» можно порадоваться, Путин поставил свой автограф еще под одним архиважным решением

Украинский блогер и журналист Павло Правый в своем блоге пишет о том, что ценителям «встающей с колен» можно порадоваться, ведь хозяин Кремля, он же президент РФ Владимир Путин вчера подписал закон

01 авг 2017
7098

Блогер: Путіну врешті має дійти, що Крим доведеться повернути – з вибаченнями і з Донбасу тихо вивести своїх «іхтамнетов»

Сьогодні Трамп підписав закон про введення глобальних санкцій проти Росії, а Канада ввела зону вільної торгівлі з Україною. Досить символічно і головне не дуже приємно для Росії. Чогось уже не чути

01 авг 2017
6277

Спека в Україні: синоптик розповіла, коли можна чекати на похолодання

На своїй сторінці у Facebook відомий синоптик Наталка Діденко повідомила своїм дописувачам, що до кінця поточного тижня на українців чекає спекотна погода, а на деяке похолодання варто сподіватися

Последние новости

Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе

Владимир Омелян «языком цифр» объяснил, почему возрождение речного транспорта – эта не повод для иронии, а экономия бюджета

Трамп помог сыну составить заявление о встрече с адвокатом из России – Белый дом

Громадський діяч остаточно розвінчав образ Надії Савченко, порівнявши її з політв'язнями ольстерської тюрми Мейз

Волонтер: Беларусь ожидает российская оккупация

Якщо піде він, то Трампу вже не вдасться підтримувати діалог з Путіним

Учитесь у Тиллерсона. Он же талантище, – блогер

США дали России четкий сигнал к принуждению к миру на Донбассе – Арестович

Шевцова назвала санкции РФ против США «жалким писком»

Блогер: чому боягуз Рогозін «почистив» свій Твіттер?

Блогер: окупанти перетворили Крим на пустелю

У Сенаті США затвердили нового директора ФБР

У Німеччині почали розслідувати факт візиту екс-депутата до окупованого Криму

У СБУ оприлюднили результатів обшуків у Запорізькій міськраді

Для президентських виборів потрібні мільярди – ЦВК

Тіллерсон намагається «помиритись» з КНДР

Вашингтон допускає, що відносини з Москвою можуть стати ще гіршими

Терористи знову перешкоджали діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі

Віце-президент США звернувся до Росії з приводу України

Черговий кривавий теракт в Афганістані

 Новости за день