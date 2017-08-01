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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Путін вже не зупиниться, – журналіст

Путін вже не зупиниться, – журналіст
Відомий український блогер Олексій Заводюк міркує у себе в Facebook про те, що складно навіть припустити, що у Путіна в голові, але з його вчинків можна зробити висновок, що він не хоче миру, взагалі ніякого. Навіть, якщо Трамп подарує йому Україну та Аляску – він не заспокоїться.

«Уявіть собі, що твориться в голові правителя, якого 15 років облизують холуї всіх мастей, якого просять і благають, який може карати й милувати будь-якого смертного в будь-якій точці земної кулі. Кожен день, кожну годину, кожну хвилину у тебе в руках найбільша влада в цьому світі і так 15 років поспіль. Немає опозиції, народ усім задоволений», - написав блогер.

Він додає, що Путін приходить до Криму і його там зустрічають як Месію і плачуть від радості, щиро плачуть і на Донбасі. Немає гарантій, що Путін не вірить в те, що також йому будуть падати в ноги в Одесі і Дніпрі, і навіть в Києві. Грошей у нього стільки, що навіть якщо захоче – витратити не зможе. Це людина, якій доступні будь-які розваги і будь-які збочення. Йому нудно, а війна – це наркотик, який бадьорить і дає сили вставати вранці з ліжка. Саме тому Путіну не потрібен ніякий мир, він помре, якщо укладе мир. Йому потрібна війна – це останнє, що його збуджує і тримає в цьому тлінному світі. «Хто знає, може щось таке думали і американці, коли вводили свої суперсанкції. Вони йому як би говорять: Володимир, зупинись! Погрався в геополітику і вистачить! Ми не жартуємо! І він теж не жартує. Наркомани не зупиняються і Путін не зупиниться», - резюмував Олексій Заводюк.
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