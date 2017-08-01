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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Журналист: ближайшие 2-3 дня ждите Захарченко или кого-то еще с новой «малороссией»

Журналист: ближайшие 2-3 дня ждите Захарченко или кого-то еще с новой «малороссией»
Известный украинский журналист и блогер Алексей Заводюк в своем блоге спрогнозировал, как будут разворачиваться события, после того, как президент США Дональд Трамп все же поставит свою подпись под законом об ужесточении санкций против России. По мнению блогера, скорее всего, после подписания закона о новых санкциях: Путин не капитулирует, Украина не получит хваленные «Джавелины», хотя говорить о них будут, Россия не развалится и деньги там не закончатся. Тем не менее, отмечает Заводюк ситуация успокоится на 2-3 месяца, но в октябре-ноябре может последовать следующая волна, которая может быть сильнее нынешней. Трения между США и Путиным есть и снять их в быстро не получится, а значит это напряжение должно куда-то выливаться.

По словам блогера, США не хотят большого конфликта с Россией. Путин не хочет серьезного конфликта с США, это видно с его заявлений и критики в адрес Белого дома. Американцы и сами, несмотря на санкции не о троллинге думают, а реально намекают Путину, что вынуждены вводить санкции, но будут делать все от них зависящее, чтобы эти санкции работали в «холостую», именно так можно трактовать последние заявления вице-президента США Пенса о дружбе с Россией. Путин ответил тоже как-то вяло, выслав из России дипломатов, которых там не было.

«То, что Путина записали в одну компанию к КНДР и Ирану – это пока что аванс и аванс крайне неприятный. Даже, если Путин и пойдет на переговоры, то конечно же не сразу. Сначала, он попробует не пойти и может получить еще один пакет санкций, где вполне уже может идти речь о замораживании каких-то российских активов», – написал Алексей Заводюк. По его мнению, россияне попробуют перебить информационную волну о санкциях какой-нибудь очередной дрянью – появление Захарченко или кого-то еще с новой «малороссией».
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