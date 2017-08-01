Шкиряк: кто-то желает паспорт Мордора? Вперед!

Зорян Шкиряк посоветовал всем желающим отправиться в Россию, чтобы получить российское гражданство. Как сообщает replyua.net, советник министра внутренних дел Украины прокомментировал новость о том, что Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства России, о чем написал на своей странице в Фейсбуке.
«Путин ввел упрощенную процедуру получения гражданства РФ для украинских граждан? Прекрасно! Если кто-то желает – нах...р с пляжа! Вперед за ох...енно "ликвидными" паспортами Мордора! Как говорят в народе: баба с возу – кобыле легче», - подчеркнул Шкиряк. По его словам, с российским паспортом всем украинцам можно пожелать только удачи под селедку и водку где-нибудь в Забайкалье или на Алтае. Напомним, что соответствующий указ, подписанный Путиным, был опубликован на официальном сайте президента России.
Чтобы получить российское гражданство, теперь украинцам не придется предоставлять подтверждение о выходе из гражданства Украины, которое предоставляют компетентный органы Украины. Вместо этого подтверждения любой украинец может предоставить нотариальную копию заявления об отказе от украинского гражданства. Указ вступает в силу уже 1 сентября.