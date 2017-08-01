валюта
СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Шкиряк: кто-то желает паспорт Мордора? Вперед!

Шкиряк: кто-то желает паспорт Мордора? Вперед!
Зорян Шкиряк посоветовал всем желающим отправиться в Россию, чтобы получить российское гражданство. Как сообщает replyua.net, советник министра внутренних дел Украины прокомментировал новость о том, что Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства России, о чем написал на своей странице в Фейсбуке.

«Путин ввел упрощенную процедуру получения гражданства РФ для украинских граждан? Прекрасно! Если кто-то желает – нах...р с пляжа! Вперед за ох...енно "ликвидными" паспортами Мордора! Как говорят в народе: баба с возу – кобыле легче», - подчеркнул Шкиряк. По его словам, с российским паспортом всем украинцам можно пожелать только удачи под селедку и водку где-нибудь в Забайкалье или на Алтае. Напомним, что соответствующий указ, подписанный Путиным, был опубликован на официальном сайте президента России.

Чтобы получить российское гражданство, теперь украинцам не придется предоставлять подтверждение о выходе из гражданства Украины, которое предоставляют компетентный органы Украины. Вместо этого подтверждения любой украинец может предоставить нотариальную копию заявления об отказе от украинского гражданства. Указ вступает в силу уже 1 сентября.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Синоптик: готовьтесь к погодным сюрпризам, - наступают самые «злые» дни

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
31 июл 2017
6400

Синоптик: готовьтесь к погодным сюрпризам, - наступают самые «злые» дни

С завтрашнего дня, с 1 августа, в Украину придет аномальная жара, которая распространится на все регионы страны. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке украинцев предупредила

31 июл 2017
5554

Журналист: Путин открыл путь для любителей «русского мира» из Украины

Павел Бондаренко, украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что для украинцев, которые любят «русский мир», Путин открыл путь, подписав указ об упрощении получения гражданства

Последние новости

NYT: Россия уже почувствовала весь негатив политики Путина

После Brexit граждане ЕС не смогут спокойно въезжать в Великобританию

Дипломат: искандеры в этот раз будут уже плакать…

Возмущенные парковщики в Киеве перекрыли Крещатик

Новые санкции США могут обвалить рубль и спровоцировать инфляцию в России – эксперты

После нового пакета санкций против России, Трамп пойдет на поставки вооружений Украине, – Березовец

Експерт навів шокуючі факти про енергозалежність України від Росії

Шкиряк: кто-то желает паспорт Мордора? Вперед!

Блогер: ценителям «встающей с колен» можно порадоваться, Путин поставил свой автограф еще под одним архиважным решением

Аваков пропонує позбавляти українського громадянства кожного, хто отримає російський паспорт

«Голый» комбинезон Лолиты взорвал соцсети

Эксперт: в Белом доме понятия не имеют, что такое Украина

Трамп підписав закон про нові санкції проти РФ

Необычное приложение бьет все рекорды популярности в Интернете

Дипломат: в перспективе 2-3 лет Украина имеет все шансы привлечь в бюджет миллиарды от Соглашения о свободной торговли с Канадой

Габриэль заявил, что Трамп не подпишет документ о санкциях против РФ, но президент США уже это сделал!

Україна закупить у США 700 тисяч тон антрацитового вугілля

Вашингтон рассматривает несколько сценариев ответа на санкции России

Бирюков: вся суть нашего общества, наших «экспертов» – в 250 тоннах херсонских арбузов

В первый день августа стремительно растут цены на нефть

 Новости за день