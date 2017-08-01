Эксперт: в Белом доме понятия не имеют, что такое Украина

В Вашингтоне даже представления не имеют о том, как работает украинская экономика, и что для нее значит обеспечение энергетической независимости, и о полном незнании США свидетельствуют заявления о поставках угля в Украину. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Геннадий Рябцев, замдиректора научно-технического центра «Психея».
Он прокомментировал заявление Сары Сандерс, пресс-секретаря администрации президента США, о том, что поставки американского угля сделают Украину независимой от ее соседей. «Я не знаю, какие советники у пресс-секретаря Белого дома или какие советники у нынешнего посла США в Украине, которая позволяет себе очень странные высказывания, свидетельствующие о ее полной некомпетентности в экономических вопросах. Но никаких 720 тысяч тонн американского угля не хватит для того чтобы гарантировать энергетическую независимость Украины», заявил эксперт.
По его словам, он вообще не понимает целесообразность таких поставок, поскольку закупка угля в европейских странах обойдется Украине значительно дешевле. Рябцев подчеркнул, что в Европе можно купить уголь за 90 долларов за тонну, а США продают его по 113 долларов.