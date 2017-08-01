Бирюков: вся суть нашего общества, наших «экспертов» – в 250 тоннах херсонских арбузов

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Известный украинский блогер и военный волонтер Юрий Бирюков в своем блоге пишет о том, что вся соль, вся суть нашего общества, наших «экспертов», некоторых наших СМИ и наших соцсетей – в 250 тоннах херсонских арбузов. Такую реакцию волонтера вызвала позиция некоторых активистов соцсетях по поводу сообщения премьер-министра Владимира Гройсмана относительно того, что впервые за 14 лет херсонские арбузы отправятся в столицу не автодорогами, а речным транспортом.Как пишет Юрий Бирюков, на первый взгляд, наверное, сложно оценить фундаментальность происходящих изменений и сложность в подготовке к ним, намного проще сидеть и ныть «где реформы на четвертый год войны». Ну, действительно, ну что сложного в перевозке 250 тонн арбузов баржей из Херсонской области в Киевскую? «То, что это проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» - это конечно страшная военная тайна, что до 30% продукции фермеров так и остается на полях, валяться и гнить потому что доблестные автоперевозчики в сезон взвинчивают цены, и доставка арбузов становится экстремально дорогой. Еще, наверное, тайна в том, что 10-15% фруктов и ягод портится из-за транспортировки по плохим дорогам, а, значит – 10-15% денег просто выбрасывается», – написал Бирюков.Он отмечает, что от критиков досталось власти и за плохие дороги, из-за отсутсвия ремонта которых и приходится возрождать речной транспорт. При это никто не говорит, что этими самыми дорогами, которые власти плохо ремонтируют, гоняют фуры с 2-3х кратным перегрузом. Никто не задумается о том, что Нибулон восстанавливает хоть какое-то судостроение в Николаеве, строя баржи. «Представьте, у нас вообще нет судостроения. Все эти разговоры про «гордость судостроения в Николаеве – туфта и бред». Говорю это по той причине, что вырос в семье, имевшей самое простое и прямое отношение к судостроению. И о том, как принимали «качество» армейских заказов точно и четко знаю от деда, который был военпредом на ЧСЗ», – написал волонтер.