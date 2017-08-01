Эксперт рассказал, в чем на самом деле разница между коррупционером и антикоррупционером

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В Украине все больше людей начинают не видеть разницы между коррупционером и антикоррупционером, потому что не все понимают разницу. Если коррупционер имеет дом и машину и антикоррупционер имеет дом и машину, то какая разница? Значит, ее нет! Об этом в своем блоге пишет соучредитель гражданской Платформы «Нова Країна» Валерий Пекар.По его словам, для того, чтобы понять в чем разница между коррупционером и антикоррупционером нужно разобрать простой случай, когда антикоррупционер живет на гранты, потому что именно этот случай очень беспокоит большинство населения. Американцы и европейцы дают Украине деньги на развитие и искренне заинтересованы в том, чтобы их деньги не разворовывались. Для этого они поставили людей, которым доверяют, и платят им за это. Это их деньги, и они их тратят так, как хотят, и дают тем, кому хотят, и моей или вашей точки зрения или разрешения при этом не спрашивают. Если их не удовлетворяет уровень прозрачности, отчетности или качество работы, то они этому человеку или организации больше денег не дают. Если они заявляют, что все в порядке, и продолжают платить, значит, их все устраивает. «Надо научиться считать деньги в своем кармане, а не в чужом. Это признак взрослости. Вы не можете прийти с улицы к работодателю и указывать ему, сколько и как он должен платить своим рабочим. Он вас отправит на три буквы и будет прав», – написал Валерий Пекар.Он отмечает, что второй случай, когда антикоррупционер не получает грантовых денег это означает, что он где-то работает, а общественной работой занимается в свободное время. Каким образом этот человек зарабатывает деньги в рабочее время в частном секторе, это его личное дело. Если это квалифицированный специалист, то получает высокую зарплату, и это нормально. Спрашивается, почему обязательно надо быть бедным, непрофессиональным и не способным к работе? Эксперт подчеркивает, что зато коррупционер ворует наши деньги. Это мы его наняли как налогоплательщик и гражданин. Это наши деньги, а не деньги американцев или европейцев. «Кажется, ваши деньги должны нас волновать больше, не так ли? Если это не так, то не спрашивайте, почему у вас мало денег. Ответ будет простой: потому что ваши деньги вас волнуют меньше, чем чужие. Помогая коррупционерам угнетать антикоррупционеров, вы помогаете коррупционерам разворовывать деньги налогоплательщиков и иностранных доноров, которые они дают на развитие Украины», – подытожил блогер.