Блогер: украинский язык – это элемент сопротивления вторжению российских войск и пропаганде

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Те, кто говорят про «один народ» и «общую культуру», никогда не говорят про «один язык». В формуле «один» и «общий» нет места украинскому языку. Пример оккупированных Крыма и Донбасса тому подтверждение. Об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Роман Цимбалюк.По его словам, тенденция в Украине такова, что все больше украинцев переходят на украинский язык, говорят на нем не потому что это модно, а потому что так удобно, теряется и проходит стеснение говорить на украинском, которое на протяжении долгих лет культивировалось в больших городах, в частности в столице Украины. Роман Цимбалюк рассказывает, что ему стало интересно провести небольшой эксперимент: он говорил исключительно на государственном языке в общественных местах – русскоязычные фактически сразу переходят на украинский, делают это автоматом, не задумываясь. «Это никого не обижает и не парит. Это норма. Больше всех «сопротивлялась» сотрудница иностранного банка, не российского, Аня, но, когда узнала где я живу сразу перешла на «ідеальну українську мову», - написал журналист.Он вспоминает, что самый показательный случай был, когда он в общей компании познакомился с семьей беженцев из Донецка. Разговорились друг с другом, естественно на русском. Поразило то, что переселенцы общаются со своими детьми на чистом украинском. Роман Цимбалюк отмечает, что Украина во многом осталась двуязычной и никого не линчуют по этому поводу, но произошли колоссальные изменения, «мови» стало действительно больше. Справедливости ради следует заметить, что с украинского языка на русский также люди переходят без проблем, когда знают, что человек не улавливает все, так как приехал, например из РФ, никакого дискомфорта это не вызывает. «В такие моменты вспоминаю довоенные рассказы кремлёвских «экспертов», которые на основании нашей толерантности после поездок в Украину делали сначала выводы о «исключительно русскоязычной Украине» как части «русского мира». Их советы позже легли в обоснование российского вторжения в Украину.